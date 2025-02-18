Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sinh nhật, ốm đau/tai nạn (nằm viện), cưới xin, sinh con. Phúc lợi dành cho người thân CBNV (tứ thân phụ mẫu; vợ hoặc chồng; con đẻ), trung thu, 01/6, 2/9, Noel...; Hưởng chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định Nhà nước., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp xây dựng kế hoạch công tác cho bộ phận kinh doanh, theo dõi tiến độ thực hiện của kế hoạch;

Soạn thảo và quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của phòng kinh doanh;

Đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi, tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại và chăm sóc khách hàng;

Tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng;

Hỗ trợ các hoạt động marketing;

Báo cáo về công việc định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu;

Các công việc khác theo sự phân công của người cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ , tuổi từ 23 - 35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại ngữ và các ngành khác liên quan;

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế,

Thành thạo Tiếng Nhật (từ N2 trở lên);

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tổng hợp dữ liệu, phân tích thông tin tốt;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt và chịu áp lực công việc cao;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

