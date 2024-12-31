Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - |36/6A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm thông tin và liên hệ tư vấn tìm hiểu nhu cầu của đại lý phân bón, vật tư nông nghiệp;

- Đàm phán, thuyết phục và ký kết hợp đồng với khách hàng đang có nhu cầu;

- Lên kế hoạch tổ chức các điểm trưng bày sản phẩm, hội thảo đầu bờ, phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng các chiến dịch quảng bá sản phẩm kịp thời vụ hoặc phát triển sản phẩm mới;

- Tư vấn kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm của công ty đến với nông dân và khách hàng;

- Quản lý hệ thống khách hàng, công nợ, chăm sóc và phát triển độ bao phủ hàng hóa tại vùng phụ trách;

- Thu thập thông tin thị trường như nhu cầu của nông dân, phản hồi về sản phẩm, thông tin khách hàng, sản phẩm cạnh tranh;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên liên quan đến ngành Nông nghiệp: Bảo vệ thực vật, Nông học, Trồng trọt, Nông lâm, Kinh tế nông nghiệp,....;

- Có kiến thức về kinh doanh và marketing, am hiểu thị trường, thị hiếu khách hàng, đối thủ cạnh tranh;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng thị trường từ 1 năm trở lên;

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao, khả năng giao tiếp, truyền đạt, đàm phán tốt;

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Có khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng và thuyết phục, duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và các bên liên quan;

- Có thể di chuyển, đi công tác theo yêu cầu của công việc

Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10tr-20tr bao gồm:Lương cơ bản + công tác phí + thưởng doanh số;

- Được cung cấp Laptop/PC làm việc;

- Thưởng Lễ, Tết theo quy định của pháp luật;

- Đóng BHYT,BHXH,các chính sách, chế độ, nghỉ Lễ theo quy định Nhà Nước;

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng) từ Thứ 2 đến Thứ 7.

- Địa chỉ làm việc: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT

