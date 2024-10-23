Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

VUV Agency tư vấn Thực thi xây Thương hiệu và Marketing Online cho Doanh nghiệp Truyền thống. Các sản phẩm bao gồm:

1. Dịch vụ xây kênh MXH Tiktok, Facebook Reel, Youtube Short cho các doanh nghiệp trên video ngắn

2. Làm Video chuyên nghiệp: TVC quảng cáo, Phim Viral, Video giới thiệu doanh nghiệp, video giới thiệu sản phẩm, review, Phim sitcom,...

3. Và các giải pháp Marketing đa kênh:

+ Online: Quảng cáo và quản trị kênh: Facebook; Tiktok, Google, Youtube, Zalo, Instargram, Email, SMS,...

+ Offline: Tư vấn booking Báo chí, Truyền hình, Tổ chức sự kiện,...

Công việc chính gồm:

- Đàm phán online và offline để chốt sale khách hàng là các chủ doanh nghiệp theo quy trình sẵn có của công ty

- Tư vấn, thuyết trình các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.

- Báo giá, đàm phán, ký kết Hợp đồng

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tuổi từ 23-40

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán

- Tự tin,

- Có sức khỏe tốt

- Có đạo đức tốt, trung thực, tinh thần trách nhiệm

- Có chí tiến thủ hoặc mong muốn chuyên tâm làm nghề ổn định

- Có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương,

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông marketing.

- Ưu tiên ứng viên có mục tiêu thu nhập cao và sẵn sàng làm việc với giá trị tương xứng

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm leader hoặc ứng viên muốn tìm một môi trường có thể phát triển đột phá

Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh tuỳ thuộc năng lực 10-25 triệu/tháng hoặc hơn và không giới hạn(Lương cơ bản + hoa hồng doanh số)

- Cơ hội thăng tiến Sale manager sau 3 - 6 tháng làm việc

- Cơ hội được làm việc với các sếp doanh nghiệp quy mô >100 tỷ, học hỏi và mở rộng mối quan hệ

- Cơ hội trở thành thành viên trụ cột của công ty kèm lợi ích hấp dẫn ổn định lâu dài

- Thưởng hiệu quả kinh doanh (Top Sales, Hot bonus, thưởng quý, thưởng năm...)

- Chính sách đãi ngộ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội tham gia du lịch hàng năm.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

- Được hưởng các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật,...theo quy định

- Công việc được tiếp xúc thực tế, được rèn luyện, phát triển kỹ năng của bản thân

- Môi trường năng động, tôn trọng ý kiến cá nhân, dễ dàng phát triển khả năng sáng tạo của bản thân.

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 2 buổi thứ 7/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin