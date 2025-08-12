Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thực phẩm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường và xu hướng tiêu dùng thực phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Kỹ năng thuyết phục và xử lý tình huống.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Có phương tiện đi lại cá nhân.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận khi phỏng vấn).
Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác (tham quan, nghỉ mát, teambuilding...).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Eurowindow 27 Trần Duy Hưng phường Yên Hòa , TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

