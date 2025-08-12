Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thực phẩm.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường và xu hướng tiêu dùng thực phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kỹ năng thuyết phục và xử lý tình huống.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Có phương tiện đi lại cá nhân.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận khi phỏng vấn).

Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác (tham quan, nghỉ mát, teambuilding...).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

