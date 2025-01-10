Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thành phố Hồ Chí Minh

- 21Bis Hậu Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

•Tìm hiểu thông tin thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng.
•Tìm khách hàng mới, duy trì và phát triển với khách hàng hiện có được giao.
•Tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu mà công ty đang phân phối.
•Đàm phán thưởng thảo và ký hợp đồng với khách hàng
•Lên danh mục thầu và theo dõi thầu tại các bệnh viện
•Cho tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong linh vực sale vật tư, thiết bị y tế (có kinh nghiệm sale về mảng xét nghiệm, nha khoa là lợi thế)
Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng trở lên.
Trung thực, năng động, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng đi công tác tỉnh.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 10-15 triệu + % Doanh thu + phụ cấp + thưởng theo năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT.
Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13
Thưởng cuối năm theo kết quả KD
Cơ hội được làm việc với thị trường lớn trên toàn quốc
Phụ cấp ăn trưa; công tác phí
Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc chuyên nghiệp.
Được training bài bản và có lộ trình thăng tiến phù hợp.
Tổ chức sinh nhật, liên hoan theo quý/ năm
Du lịch hàng năm
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà HCO, 44 Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

