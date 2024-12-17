Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tâm Trí Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tâm Trí Sáng
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt thự 16 Lô TT6C khu đô thị Tây Nam Linh Đàm
- Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CHUYÊN VỀ HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU
Xây dựng kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, đề xuất ý tưởng mới để phủ rộng mảng khách hàng tại thị trường Hà Nội
Chịu trách nhiệm liên hệ chăm sóc, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng
Chốt đơn hàng từ khách hàng mọi ngày và thông báo về đội làm đơn hàng
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên.
Tuổi từ 21- 30t .
Có phương tiện đi lại, không ngại đi thị trường.
Ham học hỏi, hoạt bát, năng động, chủ động trong công việc.
Ưu tiên các bạn đã làm ở môi trường nhà hàng, khách sạn, căng tin, sale các ngành nghề khác ....
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tâm Trí Sáng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8.000.000 đ/tháng
Phụ cấp xăng xe + điện thoại: 2.000.000 đ/tháng
Thưởng doanh số + thưởng nóng: không giới hạn
Thử việc 2 tháng hưởng 80%( lương cơ bản + phụ cấp ) + thưởng (nếu có)
Xét thưởng cuối năm và tăng lương hàng năm, đột xuất
Nghỉ thứ 7 và chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tâm Trí Sáng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
