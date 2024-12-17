Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tâm Trí Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự 16 Lô TT6C khu đô thị Tây Nam Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CHUYÊN VỀ HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU

Xây dựng kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, đề xuất ý tưởng mới để phủ rộng mảng khách hàng tại thị trường Hà Nội

Chịu trách nhiệm liên hệ chăm sóc, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng

Chốt đơn hàng từ khách hàng mọi ngày và thông báo về đội làm đơn hàng

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên.

Tuổi từ 21- 30t .

Có phương tiện đi lại, không ngại đi thị trường.

Ham học hỏi, hoạt bát, năng động, chủ động trong công việc.

Ưu tiên các bạn đã làm ở môi trường nhà hàng, khách sạn, căng tin, sale các ngành nghề khác ....

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tâm Trí Sáng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 đ/tháng

Phụ cấp xăng xe + điện thoại: 2.000.000 đ/tháng

Thưởng doanh số + thưởng nóng: không giới hạn

Thử việc 2 tháng hưởng 80%( lương cơ bản + phụ cấp ) + thưởng (nếu có)

Xét thưởng cuối năm và tăng lương hàng năm, đột xuất

Nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tâm Trí Sáng

