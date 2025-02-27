Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: máy tính, điện thoại (bao gồm cả điện thoại bàn và điện thoại di động), phần mềm quản lý công việc tiên tiến (BITRIX24) Được định hướng, xây dựng khung năng lực, lộ trình công danh rõ ràng Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp Nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty. Hàng năm công ty tổ chức teambuiding, tham quan, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn cho khách hành có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ do UPNET cung cấp như tên miền, hosting, email, SSL, máy chủ, Website...
Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh: Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng để hoàn thành hoặc vượt mục tiêu doanh thu đã được giao
Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh:
Trực các kênh zalo, livechat, ticket, điện thoại... của Công ty hoặc hỗ trợ khách hàng đến trực tiếp công ty
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng đăng ký các sản phẩm, dịch vụ phù hợp => chốt hợp đồng
Tạo các đơn hàng trên hệ thống
Tiến hành thủ tục ký hợp đồng, theo dõi thanh toán
Phối hợp với các phòng nghiệp vụ để triển khai dịch vụ cho khách hàng
Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của phòng nghiệp vụ
Chủ động phát triển thêm khách hàng (để gia tăng thu nhập)
Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện có: Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, hỗ trợ họ trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, đảm bảo mức độ hài lòng cao và sẵn sàng giới thiệu khách hàng mới hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khách của Công ty
Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện có:
Tham gia đào tạo và cập nhật kiến thức: Tham gia các khóa đào tạo sản phẩm, cập nhật xu hướng công nghệ để nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức về sản phẩm
Tham gia đào tạo và cập nhật kiến thức:
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp hoặc ban lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có từ 6 tháng trở lên làm nhân viên kinh doanh trong ngành công nghệ, phần mềm (chấp nhận đào tạo cho những ứng viên chưa có kinh nghiệm)
Nam, Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Marketing...
Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, làm việc với áp lực cao, nhiệt tình, trung thực, năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt, có ngoại ưa nhìn.
Có thái độ nghiêm túc, mục tiêu công việc rõ ràng
Đam mê kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng: 6 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, đường N6C, Khu đô thị Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

