Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU DIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 313/17 Phan Huy Ích, P14, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm tư vấn và bán các sản phẩm, phát triển mối quan hệ với khách hàng, mở rộng thị trường.

Tư vấn và bán hàng, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, ưu đãi và chính sách của công ty.

Quản lý khách hàng, Duy trì và mở rộng danh sách khách hàng, xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Tìm kiếm khách hàng mới:

Chăm sóc khách hàng sau bán

Nghiên cứu thị trường

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm và mở rộng thị trường với các đại lý liên quan đến 1 trong 3 mặt hàng: Mẹ &Bé, Thiết bị thông minh (đồng hồ thông minh, tai nghe, ...) và Đồ gia dụng (chén, bát, ly, cây lau nhà...)

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng tư vấn, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt.

Kỹ năng bán hàng: Khả năng lập kế hoạch và đạt chỉ tiêu doanh số, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU DIDA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thu nhập từ 10-30 triệu đồng (gồm lương cơ bản và hoa hồng theo doanh số).

Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Đào tạo: Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tiếp cận các sản phẩm thuộc ngành hàng mẹ và bé từ các thương hiệu uy tín.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU DIDA

