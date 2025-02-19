Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gia Hòa làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Đức Linh Bình Thuận, Việt Nam, Huyện Đức Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Thực hiện quy trình bán xe theo quy định của công ty.

- Cập nhật kiến thức sản phẩm của tất cả loại xe trong ngành, các CTKM và thủ tục hồ sơ để tư vấn cho khách hàng.

- Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng.

- Vệ sinh khu vực bán hàng, trưng bày xe, đảm bảo 5S. Trang trí cửa hàng nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng.

- Tham gia các lớp huấn luyện để trau dồi kiến thức nghề nghiệp và đào tạo nhân viên mới.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

- Yêu thích bán hàng; thành thạo word và excel

- Giao tiếp tốt;

- Nhiệt tình, trung thực.

Tại Công Ty TNHH Gia Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cao trả theo đúng năng lực ứng viên, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn.

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ.

- Thưởng năng suất, Thưởng tháng 13 và thưởng vượt trội cho CBNV có thành tích tốt.

- Công ty trả lương, thưởng đúng thời hạn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển lâu dài.

- Các chế độ hấp dẫn khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gia Hòa

