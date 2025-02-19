Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gia Hòa làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gia Hòa làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Gia Hòa
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Gia Hòa

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Gia Hòa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- Đức Linh Bình Thuận, Việt Nam, Huyện Đức Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện quy trình bán xe theo quy định của công ty.
- Cập nhật kiến thức sản phẩm của tất cả loại xe trong ngành, các CTKM và thủ tục hồ sơ để tư vấn cho khách hàng.
- Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng.
- Vệ sinh khu vực bán hàng, trưng bày xe, đảm bảo 5S. Trang trí cửa hàng nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng.
- Tham gia các lớp huấn luyện để trau dồi kiến thức nghề nghiệp và đào tạo nhân viên mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
- Yêu thích bán hàng; thành thạo word và excel
- Giao tiếp tốt;
- Nhiệt tình, trung thực.

Tại Công Ty TNHH Gia Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cao trả theo đúng năng lực ứng viên, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn.
- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ.
- Thưởng năng suất, Thưởng tháng 13 và thưởng vượt trội cho CBNV có thành tích tốt.
- Công ty trả lương, thưởng đúng thời hạn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển lâu dài.
- Các chế độ hấp dẫn khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gia Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Gia Hòa

Công Ty TNHH Gia Hòa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 431 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

