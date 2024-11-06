Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 316 Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Chịu trách nhiệm hoạt động bán hàng và phát triển thị trường theo kế hoạch, khu vực được giao.
Xây dựng mối quan hệ tốt, lâu dài với khách hàng và các phòng ban trong công ty.
Tham gia vào các chiến dịch marketing, quảng bá hình ảnh công ty.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên,
ngoại hình ưa nhìn.
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm.
ngoại hình ưa nhìn.
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn
Thưởng kinh doanh, thưởng Lễ Tết; Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng chuyên cần hàng tháng.
Miễn phí bữa trưa;
Miễn phí gửi xe;
Miễn phí đồng phục
Quà tặng sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ;
Du xuân, Nghỉ mát; Tham dự ngày hội gia đình, teambuilding, hoạt động gắn kết hàng quý, hàng năm;
Đầy đủ Bảo hiểm theo Bộ Luật Lao động;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến; Văn phòng cao cấp tại vị trí trung tâm; Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
