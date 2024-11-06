Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 316 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Chịu trách nhiệm hoạt động bán hàng và phát triển thị trường theo kế hoạch, khu vực được giao.

Xây dựng mối quan hệ tốt, lâu dài với khách hàng và các phòng ban trong công ty.

Tham gia vào các chiến dịch marketing, quảng bá hình ảnh công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên,

ngoại hình ưa nhìn.

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn

Thưởng kinh doanh, thưởng Lễ Tết; Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng chuyên cần hàng tháng.

Miễn phí bữa trưa;

Miễn phí gửi xe;

Miễn phí đồng phục

Quà tặng sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ;

Du xuân, Nghỉ mát; Tham dự ngày hội gia đình, teambuilding, hoạt động gắn kết hàng quý, hàng năm;

Đầy đủ Bảo hiểm theo Bộ Luật Lao động;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến; Văn phòng cao cấp tại vị trí trung tâm; Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển

