Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ

Mức lương
12 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Được nghỉ phép theo quy định của nhà nước ngay từ tháng thử việc đầu tiên. Hoặc được lĩnh tiền vào cuối năm nếu không có nhu cầu nghỉ.

- Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm.

- Được đào tạo kiến thức ngành, và có sự đồng hành của nhiều anh chị em kinh nghiệm lâu năm.

- Được cấp đồng phục văn phòng theo mẫu của công ty.

- Được đào tạo theo định kỳ.

- Lộ trình thăng tiến không gi, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 100 Triệu

- Tiếp nhận data từ telesale và trực tiếp khách hàng cũ mới.
- Lập bảng tính và hoàn thành bảng chào giá theo mẫu để gửi khách hàng (Có sự hỗ trợ của kỹ thuật nếu đơn hàng phức tạp và có hỗ trợ duyệt giá)
- Soạn thảo hợp đồng theo mẫu, kết nối thương thảo hợp đồng phù hợp điều kiện của công ty và khách hàng.
- Lập phiếu đề nghị nhập vật tư nếu cần. Lập phiếu yêu cầu sản xuất, theo dõi quá trình sản xuất tại xưởng.
- Lập phiếu xuất hàng chuyển bộ phận phụ trách, Xác nhận hàng hóa phù hợp với đơn hàng trước khi xuất hàng, chụp hình làm dữ liệu sử dụng khi cần...
- Chăm sóc khách hàng thường xuyên.
- Báo cáo công việc theo ngày.
- Mọi công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ độ tuổi từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe đảm bảo.
- Thành thạo Office văn phòng.
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên và chuyên môn liên quan kỹ thuật cơ khí là 1 lợi thế
- Kinh nghiệm: từng trải qua công việc kinh doanh hoặc bán hàng từ 2 năm trở lên và có yêu thích công việc liên quan kỹ thuật.
- Kỹ năng: Có kỹ năng giao tiếp tốt đàm phán khách hàng tốt (B2B).
- Nhiệt huyết - yêu nghề - có thể sẵn sàng bù đắp thời gian nếu công việc cần gấp.
- Chịu được áp lực công việc, có tinh thần học hỏi, tự giải quyết vấn đề cao, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 100 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 779 Quốc Lộ 13, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

