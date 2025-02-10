Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Vincom Bà Triệu (Runner),Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Phụ trách bán hàng, tư vấn cho khách hàng, quan sát tránh để mất mát hàng hóa trong cửa hàng.
- Sắp xếp hàng hóa, quầy kệ.
- Báo cáo ngay những vấn đề phát sinh trong cửa hàng cho cửa hàng trưởng.
- Vệ sinh, lau chùi đảm bảo cửa hàng lúc nào cũng sạch sẽ.
- Làm đúng theo sự sắp xếp của cửa hàng trưởng.
- Các công việc được phân công khác.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ đủ 18 tuổi, ngoại hình khá
- Nhanh nhẹn, trung thực
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp Tiếng Anh
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng cao cấp là lợi thế
- Yêu thích lĩnh vực bán lẻ
- Khả năng di chuyển giữa các store: Nếu có (có phụ cấp riêng)

Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12-15tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số.
- Thử việc 01 tháng hướng 100% lương.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN), Bảo hiểm sức khỏe Aeon trong tháng làm việc đầu tiên.
- Được đào tạo đầy đủ.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Central Retail, 163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

