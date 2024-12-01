Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, Tòa Plaza Mê Linh, Cầu Hà, Hà Đông, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Tư vấn, khai thác và chăm sóc khách hàng, tuyển nhà phân phối.
Làm việc trực tiếp với khách hàng, xử lý các yêu cầu về sản phẩm mới như yêu cầu báo giá, làm mẫu, duyệt mẫu, test sản phẩm đến khi chốt đơn hàng.
Hỗ trợ, đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng của nhà phân phối tại khu vực.
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để triển khai đơn hàng hay quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông khác nhau.
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh ( mảng BDS, Tài Chính, Chứng Khoán,...)
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh về các dòng vật liệu xây dựng, gỗ nguyên liệu, nội ngoại thất....
Kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, sáng tạo trong kinh doanh, năng động, có kỹ năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương Cơ bản : 8.00.000 đồng- 10.000.000 đồng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp 700.000
Doanh số không ảnh hưởng đến lương cơ bản và phụ cấp
Công ty cung cấp data từ marketing( Nói không Data Lạnh) và điện thoại, sim sử dụng.
Được tham gia BHXH theo quy định của luật lao động.
Được hỗ trợ từ quản lý và các phòng ban khác để hoàn thành công việc.
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Đào tạo mảng gỗ và tre từ con số 0
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
