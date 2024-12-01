Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa Plaza Mê Linh, Cầu Hà, Hà Đông, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tư vấn, khai thác và chăm sóc khách hàng, tuyển nhà phân phối.

Làm việc trực tiếp với khách hàng, xử lý các yêu cầu về sản phẩm mới như yêu cầu báo giá, làm mẫu, duyệt mẫu, test sản phẩm đến khi chốt đơn hàng.

Hỗ trợ, đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng của nhà phân phối tại khu vực.

Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để triển khai đơn hàng hay quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông khác nhau.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh ( mảng BDS, Tài Chính, Chứng Khoán,...)

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh về các dòng vật liệu xây dựng, gỗ nguyên liệu, nội ngoại thất....

Kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, sáng tạo trong kinh doanh, năng động, có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Cơ bản : 8.00.000 đồng- 10.000.000 đồng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp 700.000

Doanh số không ảnh hưởng đến lương cơ bản và phụ cấp

Công ty cung cấp data từ marketing( Nói không Data Lạnh) và điện thoại, sim sử dụng.

Được tham gia BHXH theo quy định của luật lao động.

Được hỗ trợ từ quản lý và các phòng ban khác để hoàn thành công việc.

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Đào tạo mảng gỗ và tre từ con số 0

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin