Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Lê Và Anh Em làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Lê Và Anh Em
- Hà Nội: số 1 Lương yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tìm kiếm, xây dựng danh sách dữ liệu các nhà cung cấp tiềm năng cho lĩnh vực hoạt động của công ty (Marketing, truyền thông, sự kiện,….)
Đàm phán, kí kết hợp đồng với nhà cung cấp để được mức giá tối ưu.
Theo dõi tình trạng hàng hóa sau khi đặt hàng.
Theo dõi công nợ và tiến hành thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.
Cập nhật, đánh giá, phát triển hệ thông nhà cung cấp để phục vụ mua hàng hiệu quả.
Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp.
Tiếp nhận yêu cầu mua hàng, kiểm soát giá cả của các báo giá từ các phòng ban liên quan.
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhận hàng, phối hợp giải quyết/ báo cáo các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan
Chủ động, có kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt
Có kiến thức chuyên môn về mua hàng, quản lý rủi ro
Có kiến thức hoặc hiểu biết về các lĩnh vực marketing là một lợi thế.
Tỉ mỉ cẩn thận, trung thực, chủ động trong công việc, yêu thích công việc mua hàng.
Kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong cùng lĩnh vực
Nam/Nữ - Ngoại hình ưa nhìn
Tại Công Ty TNHH Lê Và Anh Em Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội tiếp xúc với các đối tác trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề và các dự án đa dạng, phong phú.
Môi trường trẻ trung, linh hoạt, 70% là GenZ.
Có tea break mỗi ngày để refresh, giải lao.
Nghỉ trưa từ 1-2 tiếng tùy theo khối lượng công việc.
Có phòng bi-a để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng.
