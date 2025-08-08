Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Lê Và Anh Em làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1 Lương yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Tìm kiếm, xây dựng danh sách dữ liệu các nhà cung cấp tiềm năng cho lĩnh vực hoạt động của công ty (Marketing, truyền thông, sự kiện,….)

Đàm phán, kí kết hợp đồng với nhà cung cấp để được mức giá tối ưu.

Theo dõi tình trạng hàng hóa sau khi đặt hàng.

Theo dõi công nợ và tiến hành thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

Cập nhật, đánh giá, phát triển hệ thông nhà cung cấp để phục vụ mua hàng hiệu quả.

Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp.

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng, kiểm soát giá cả của các báo giá từ các phòng ban liên quan.

Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhận hàng, phối hợp giải quyết/ báo cáo các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng

Tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan

Chủ động, có kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt

Có kiến thức chuyên môn về mua hàng, quản lý rủi ro

Có kiến thức hoặc hiểu biết về các lĩnh vực marketing là một lợi thế.

Tỉ mỉ cẩn thận, trung thực, chủ động trong công việc, yêu thích công việc mua hàng.

Kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong cùng lĩnh vực

Nam/Nữ - Ngoại hình ưa nhìn

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, bảo hiểm đầy đủ, đãi ngộ theo năng lực thực.

Có cơ hội tiếp xúc với các đối tác trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề và các dự án đa dạng, phong phú.

Môi trường trẻ trung, linh hoạt, 70% là GenZ.

Có tea break mỗi ngày để refresh, giải lao.

Nghỉ trưa từ 1-2 tiếng tùy theo khối lượng công việc.

Có phòng bi-a để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng.

