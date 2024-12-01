Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 189
- 193 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Tiếp nhận thông tin nhu cầu của khách hàng mua sắm thiết bị điện tự động hóa, báo giá, thời gian thực hiện hợp đồng, làm hợp đồng với khách hàng.
- Phối hợp với bộ phận mua hàng liên hệ nhà cung cấp trong nước ( hoặc nước ngoài) về báo giá và tài liệu.
- Theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán đối với các hợp đồng thành công
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Nam/ nữ tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, kỹ thuật điện tự động hóa ...
- Kinh nghiệm: Có 1 năm kinh nghiệm làm hỗ trợ kinh doanh/ kinh doanh/ kỹ thuật bán hàng điện tự động hóa.
- Chấp nhận đào tạo ứng viên mới tốt nghiệp chuyên ngành điện tự động hóa.
- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc viết cơ bản ( Tiếng Anh đọc hiểu tốt là một lợi thế)
- Kinh nghiệm: Có 1 năm kinh nghiệm làm hỗ trợ kinh doanh/ kinh doanh/ kỹ thuật bán hàng điện tự động hóa.
- Chấp nhận đào tạo ứng viên mới tốt nghiệp chuyên ngành điện tự động hóa.
- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc viết cơ bản ( Tiếng Anh đọc hiểu tốt là một lợi thế)
Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10-12 triệu ( thỏa thuận khi phỏng vấn)
- Thưởng, đãi ngộ xứng đáng theo năng lực
- Môi trường làm việc cực kỳ thân thiện
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm của công ty, lễ tết, sinh nhật..
- Phụ cấp cơm trưa 35k/ ngày, điện thoại.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6: Sáng 8h-12h00, chiều 13h15-17h15
Thứ 7: 8h-12h00
- Thưởng, đãi ngộ xứng đáng theo năng lực
- Môi trường làm việc cực kỳ thân thiện
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm của công ty, lễ tết, sinh nhật..
- Phụ cấp cơm trưa 35k/ ngày, điện thoại.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6: Sáng 8h-12h00, chiều 13h15-17h15
Thứ 7: 8h-12h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI