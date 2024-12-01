Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 - 193 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin nhu cầu của khách hàng mua sắm thiết bị điện tự động hóa, báo giá, thời gian thực hiện hợp đồng, làm hợp đồng với khách hàng.

- Phối hợp với bộ phận mua hàng liên hệ nhà cung cấp trong nước ( hoặc nước ngoài) về báo giá và tài liệu.

- Theo dõi quá trình nghiệm thu, bàn giao, thanh toán đối với các hợp đồng thành công

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Nam/ nữ tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, kỹ thuật điện tự động hóa ...

- Kinh nghiệm: Có 1 năm kinh nghiệm làm hỗ trợ kinh doanh/ kinh doanh/ kỹ thuật bán hàng điện tự động hóa.

- Chấp nhận đào tạo ứng viên mới tốt nghiệp chuyên ngành điện tự động hóa.

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc viết cơ bản ( Tiếng Anh đọc hiểu tốt là một lợi thế)

Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-12 triệu ( thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Thưởng, đãi ngộ xứng đáng theo năng lực

- Môi trường làm việc cực kỳ thân thiện

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm của công ty, lễ tết, sinh nhật..

- Phụ cấp cơm trưa 35k/ ngày, điện thoại.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6: Sáng 8h-12h00, chiều 13h15-17h15

Thứ 7: 8h-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất và thương mail PLC

