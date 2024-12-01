Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nông Nghiệp Kaizen làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 400 KIm Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

- Tìm kiếm và tiếp xúc với các khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm (hệ thống tưới tiêu), giải pháp của công ty

- Khảo sát, nghiên cứu và tư vấn bán hàng trực tiếp tại các thị trường do công ty điều động và phân công.

- Khảo sát hiện trường, thu thập dữ liệu dự án theo yêu cầu thiết kế

- Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho khách hàng

- Các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng, bảo hành bảo trì

- Tham gia tổ chức các hội thảo về do công ty tổ chức

- Thực hiện các công việc cụ thể khác khi được giao

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Kinh Nghiệm từ 1 năm trở lên

Tại Công Ty TNHH Nông Nghiệp Kaizen Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 - 10 Triệu+ thưởng doanh số

- Được xét tăng lương hàng năm

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác theo quy định của luật lao động.

- Được đào tạo và làm việc với chuyên gia Israel liên quan đến các dự án tưới.

- Có công tác phí đầy đủ (tiền ăn, xăng xe, tiền phòng...)+ Thưởng hiệu suất công việc.

