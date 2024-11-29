Tuyển Nhân viên kinh doanh SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đất lk 127, NO 01 Lk 25 khu 27 - 28 đất dịch vụ Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Bán các sản phẩm gia dụng của công ty Sao Mai tới các nhà phân phối, đại lí...

- Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh để có kế hoạch bán hàng hiệu quả.

- Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng mới thường xuyên qua các kênh: Zalo, Facebook, Shopee, Tiktok, Lazada, Google (công ty sẽ hỗ trợ chi phí quảng cáo nếu phù hợp)

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

- Báo cáo doanh số bán hàng hàng ngày/tuần/tháng.

- Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Có tố chất và đam mê kinh doanh.

- Kỹ năng chăm sóc và thuyết phục khách hàng.

- Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

- Khả năng chịu được áp lực công việc cao.

- Có hiểu biết về thương mại điện tử là một lợi thế.

- Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực và mức đóng góp, tổng thu nhập từ 10-20 triệu/ tháng....

- Thưởng cuối năm theo doanh thu , lương tháng 13

- Teambuilding - du lịch hằng năm

- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước. Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty đầy đủ.

- Được cấp điện thoại, hotline riêng của công ty.

- Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp về công việc, nghiệp vụ.

- Công việc lâu dài, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

