Tuyển Nhân viên kinh doanh BỆNH VIỆN MẮT THIÊN THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 - 170 Thái Thịnh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc chính:

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, phát triển các dịch vụ của Bệnh viện:

– Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn, thuyết phục KH cá nhân mua các gói dịch vụ của Bệnh viện

– Thực hiện các kế hoạch/ chiến dịch bán hàng theo từng giai đoạn đã được duyệt và được phân công để thúc đẩy phát triển sản phẩm/ dịch vụ và tăng doanh thu theo mục tiêu.

– Bám sát chỉ tiêu cá nhân và phấn đấu để đạt và vượt chỉ tiêu cá nhân, đóng góp vào chỉ tiêu chung của phòng, đạt mục tiêu chung theo tháng, quý, năm.

– Tìm kiếm, xây dựng, đào tạo đội ngũ Sales Agents (Đại lý bán hàng)/ CTV bán hàng tại HN và các tỉnh thành lân cận để mở rộng mạng lưới tư vấn các dịch vụ của Bệnh viện, nhằm tiếp thị, định hướng khách hàng đến Bệnh viện

– Phối hợp cùng đại lý/ CTV bán hàng để ghi nhân, tổng kết và báo cáo doanh thu của đội vào cuối mỗi tháng.

– Phối hợp với các BP liên quan để cùng triển khai thực hiện việc hội thảo, sự kiện, hội chợ, roadshow theo kế hoạch trong từng giai đoạn nhằm tiếp thị, quảng bá chất lượng dịch vụ của Bệnh viện.

– Tham gia các khóa đào tạo chung của Bệnh viện và các lớp đào tạo riêng cho Sales

– Tự tìm hiểu và thu thập thêm kiến thức, thông tin y tế liên quan để phục vụ cho công việc bán hàng.

+ Phối hợp với BP Marketing thực hiện chiến dịch truyền thông quảng cáo hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp ngành Y, Dược hoặc Quản trị kinh doanh, Maketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan

Tầm 01 năm kinh nghiệm làm Kinh doanh, Marketing tại Bệnh viện chuyên khoa/ phòng khám hoặc 02 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực khác.

Có kiến thức về kinh doanh, Marketing trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Ngoại hình Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, Kỹ năng thuyết trình tốt.

Tại BỆNH VIỆN MẮT THIÊN THANH Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: thỏa thuận.

– Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

– Nhiều cơ hội thăng tiến.

– Thu nhập theo hiệu suất lao động, xứng đáng theo năng lực.

– Thưởng định kỳ, theo doanh thu, lễ, tết.

– Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước.

– Được hưởng các chế độ đãi ngộ bao gồm: nghỉ lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN MẮT THIÊN THANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin