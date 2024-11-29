Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu

Mức lương 7 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 18 Triệu

- Chăm sóc khách hàng trên data có sẵn được Marketing cung cấp (khách net).

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực ghế massage.

- Tương tác kênh quảng cáo của Công ty theo hướng dẫn.

- Tuân thủ các quy định khác theo quy định của Ban giám đốc và quản lý trực tiếp.

- Tư vấn mặt hàng kinh doanh của công ty: Máy chạy bộ, xe đạp, thiết bị chăm sóc sức khỏe, ghế massage...

Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian thử việc: 1 tháng.

Kinh nghiệm 1 năm trở lên ( Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng ).

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Trung thực, chịu được áp lực.

Ngôn ngữ hoạt bát.

Thao tác mạng xã hội nhanh.

Có máy tính cá nhân, điện thoại công nghệ.

Chấp nhận sinh viên năm cuối đi thực tập, hỗ trợ dấu thực tập (Làm việc được fulltime)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7tr – 10tr5 lương cơ bản + lương thị trường + doanh số. Thu nhập cao.

Làm việc trong môi trường trẻ năng động.

Lương theo hoa hồng thực hưởng cao.

Được quan tâm chăm sóc theo chính sách đãi ngộ của công ty: sinh nhật, lễ,...

Được du lịch, dã ngoại thường xuyên trong quý, năm.

Được nghỉ các ngày lễ theo quy định Nhà Nước, Chính Phủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin