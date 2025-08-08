Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LIKE ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67 Trần Phú, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp chi tiết máy móc, thiết bị (2D, 3D): thiết kế khung cơ khí chịu tải nhẹ, thiết kế cơ cấu chuyển động trang trí….

Tính toán cơ cấu, lựa chọn linh kiện cơ khí – điện – khí phù hợp cho thiết bị.

Phối hợp với bộ phận sản xuất để chế tạo và vận hành hệ thống, máy móc

Đảm bảo chất lượng bản vẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trực tiếp tham gia quản lý và giám sát công trường, quản lý tiến độ;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm

Thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí: SolidWorks, AutoCAD, Inventor, hoặc tương đương.

Có kiến thức cơ bản về thiết bị cơ khí (ốc, vít, các cơ cấu v.v…), về thiết bị điện, mạch điện.

Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LIKE ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Thưởng theo KQ hoạt động KD của công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Được trang bị đầy đủ thiết bị khi làm việc.

Hưởng chính sách theo quy định pháp luật và theo quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LIKE ENTERTAINMENT

