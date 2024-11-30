Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết Bị và Công nghệ Xây Dựng Bách Điền làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 12 biệt thự 9 khu đô thị Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực cơ khí kiến trúc.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Hiểu rõ sản phẩm và dịch vụ của công ty để tư vấn cho khách hàng.

Tham gia xây dựng các kế hoạch và chiến lược kinh doanh.

Thực hiện báo giá, theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành cơ khí, kiến trúc hoặc lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong ngành cơ khí, kiến trúc, nội thất...

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Khả năng phân tích, đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Tại Công ty TNHH Thiết Bị và Công nghệ Xây Dựng Bách Điền Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hấp dẫn và thưởng doanh số xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.

Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.

Hết thử việc đóng BHXH theo quy định

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Thời gian làm việc linh động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị và Công nghệ Xây Dựng Bách Điền

