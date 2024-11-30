Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết Bị và Công nghệ Xây Dựng Bách Điền làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thiết Bị và Công nghệ Xây Dựng Bách Điền
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 12 biệt thự 9 khu đô thị Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực cơ khí kiến trúc.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Hiểu rõ sản phẩm và dịch vụ của công ty để tư vấn cho khách hàng.
Tham gia xây dựng các kế hoạch và chiến lược kinh doanh.
Thực hiện báo giá, theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành cơ khí, kiến trúc hoặc lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong ngành cơ khí, kiến trúc, nội thất...
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Khả năng phân tích, đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong ngành cơ khí, kiến trúc, nội thất...
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Khả năng phân tích, đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Tại Công ty TNHH Thiết Bị và Công nghệ Xây Dựng Bách Điền Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản hấp dẫn và thưởng doanh số xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.
Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.
Hết thử việc đóng BHXH theo quy định
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Thời gian làm việc linh động
Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.
Hết thử việc đóng BHXH theo quy định
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Thời gian làm việc linh động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị và Công nghệ Xây Dựng Bách Điền
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI