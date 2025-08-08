Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PYK làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: tầng 3 Tòa nhà Long Giang, Số 15 Hai Bà Trưng, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày Công ty Logistics

Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu sổ sách, báo cáo tài chính theo quy định

Tính lương, bảo hiểm, thuế TNCN cho nhân viên

Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (GTGT, TNDN, TNCN…)

Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi cần

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán/Tài chính

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp đặc biệt ở Công ty Logistics

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, thuế, và các quy định pháp luật liên quan

Sử dụng tốt phần mềm kế toán (MISA là lợi thế)

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PYK Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, du lịch hằng năm

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PYK

