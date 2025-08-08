Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PYK làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PYK
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: tầng 3 Tòa nhà Long Giang, Số 15 Hai Bà Trưng, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày Công ty Logistics
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu sổ sách, báo cáo tài chính theo quy định
Tính lương, bảo hiểm, thuế TNCN cho nhân viên
Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (GTGT, TNDN, TNCN…)
Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi cần
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán/Tài chính
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp đặc biệt ở Công ty Logistics
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, thuế, và các quy định pháp luật liên quan
Sử dụng tốt phần mềm kế toán (MISA là lợi thế)
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PYK Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, du lịch hằng năm
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PYK
