Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ G2 VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà thành đạt 1 - đường lê thánh tông - phường mái tơ - quận Ngô Quyền - tp Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1- Phất triển và mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

2- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng công nghệ đề xuất chiến lược phù hợp.

3- Lập kế hoạch kinh doanh.

4-Tối ưu hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.

5-Hợp tác chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

6- Đại diện công ty tham gia các sự kiện và hội thảo liên quan đến công nghệ thông tin.

Yêu Cầu Công Việc

1- Yêu cầu biết tiếng anh hoặc tiếng trung thành thạo

2- Tốt nghiệp cao đẳng đại học, ưu tiên : trường công nghệ thông tin, tài chính, kinh doanh

3- Có kinh nghiệm 2-3 năm ngành công nghệ thông tin, hoặc tài chính, kinh doanh

4- Có khả năng chịu áp lực cao, có thẻ đi công tác

5- Nhanh nhẹn,năng động

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ G2 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- được làm việc trong môi trường năng động

- được tham gia các trợ cấp đầy đủ, bảo hiểm, phúc lợi theo quy định nhà nước

- Ngày lễ , tết có quà, thưởng

- Tháng nghỉ 1 ngày phép, chủ nhật được nghỉ

- Có cơ hội được tham gia các triển lãm, hội nghị công nghệ thông tin chuyên nghiệp

- Được đào tạo, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

