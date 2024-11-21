Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ G2 VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ G2 VIỆT NAM
- Hải Phòng: Tòa nhà thành đạt 1
- đường lê thánh tông
- phường mái tơ
- quận Ngô Quyền
- tp Hải Phòng, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
1- Phất triển và mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
2- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng công nghệ đề xuất chiến lược phù hợp.
3- Lập kế hoạch kinh doanh.
4-Tối ưu hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.
5-Hợp tác chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.
6- Đại diện công ty tham gia các sự kiện và hội thảo liên quan đến công nghệ thông tin.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2- Tốt nghiệp cao đẳng đại học, ưu tiên : trường công nghệ thông tin, tài chính, kinh doanh
3- Có kinh nghiệm 2-3 năm ngành công nghệ thông tin, hoặc tài chính, kinh doanh
4- Có khả năng chịu áp lực cao, có thẻ đi công tác
5- Nhanh nhẹn,năng động
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ G2 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- được tham gia các trợ cấp đầy đủ, bảo hiểm, phúc lợi theo quy định nhà nước
- Ngày lễ , tết có quà, thưởng
- Tháng nghỉ 1 ngày phép, chủ nhật được nghỉ
- Có cơ hội được tham gia các triển lãm, hội nghị công nghệ thông tin chuyên nghiệp
- Được đào tạo, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ G2 VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI