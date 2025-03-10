Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH May Tây Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH May Tây Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH May Tây Hà
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH May Tây Hà

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH May Tây Hà

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 5, Tòa Newskyline Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Gặp gỡ khách hàng, chào mẫu, trao đổi thông tin sản phẩm, đàm phán và ký kết hợp đồng (Nguồn khách hàng có sẵn).
- Thực hiện làm các đơn hàng có sẵn đang trong tiến độ sản xuất.
- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ và tái ký hợp đồng.
- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty.
- Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng để có được hợp đồng từ khách hàng
- Lập kế hoạch phát triển doanh số.
- Các công việc khác theo yêu cầu công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong các vị trí: Sales, Telesales... ở lĩnh vực B2B (đồng phục, in ấn, quà tặng...)
Có sẵn nguồn KH là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt xử lý vấn đề và kỹ năng sắp xếp thời gian.
Trung thực, tuân thủ nội quy, yêu nghề, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, kiên trì, chịu khó, chủ động.
Ngoại hình ưa nhìn, hướng ngoại, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao
Có thể đi công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH May Tây Hà Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Tây Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH May Tây Hà

Công ty TNHH May Tây Hà

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 505 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

