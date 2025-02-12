Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Quản lý, Mở rộng kênh phân phối các sản phẩm về Smart Home và Camera trên địa bàn phân công
- Chăm sóc đối tác, mở rộng hệ thống kênh đại lý cho đối tác
- Thực hiện trong các hoạt động của phòng, trung tâm và công ty khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của người quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kỹ thuật
- Nam tuổi từ 22 – 30, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm về nghiệp vụ phân phối phát triển thị trường kênh chuỗi ( Thế giới di động, Cellphone.....)
- Ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán là 1 lợi thế (oracle, misa ...)
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, powerpoin (đặc biệt là excel)
- Có tính chủ động trong công việc, chịu được môi trường áp lực cao có khả năng điều phối và kiểm soát công việc theo nhóm
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo powerpoint có khả năng giao tiếp đối ngoại tốt
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 12 - 13 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
