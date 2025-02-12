Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm trong lĩnh vực nông sản cho khách hàng

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới

- Phân tích nhu cầu của khách hàng để đề xuất giải pháp phù hợp

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

- Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc có kinh nghiệm ngành nghề liên quan

- Giới tính: Nam

- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực cung cấp nông sản, lương thực thực phẩm vào các công ty sản xuất chế biến thực phẩm

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin