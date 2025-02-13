Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Atochi Group
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty TNHH Atochi Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Atochi Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- B48

- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Tiếp nhận, xử lý thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi, quản lý, chăm sóc khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
Thực hiện báo cáo công việc, kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Nắm vững kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + KPI + thưởng : 10tr-20Tr
Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật...;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp;
Teambuiding, du lịch thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Atochi Group

Công ty TNHH Atochi Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30 Đường Số 6B-ND, khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

