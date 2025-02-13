Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 6, Số 1B Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
- Liên hệ với khách hàng đang và đã từng sử dụng dịch vụ của công ty để đàm phán thương lượng, gia hạn- tái ký hợp đồng.
- Demo hướng dẫn các tính năng mới của phần mềm (nếu có)
- Tổng hợp làm thủ tục hợp đồng cho khách hàngBáo cáo kết quả theo ngày, tháng cho quản lý cấp trên
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm từ 06 tháng tại vị trí: Tư vấn, bán hàng, nhân viên kinh doanh, telesale,..
- Chăm chỉ,kiên trì, nhiệt huyết, đam mê kiếm tiền
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và linh hoạt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì
- LCB: 6.500.000- 8.500.000
- Thu nhập: 15.000.000 -20.000.000
- Được xét duyệt đánh giá định kì & thưởng theo hiệu quả công việc.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...) - Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
