Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Huy Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Thực Phẩm Huy Linh
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Huy Linh

Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Kho K2

- Cảng Hà Nội

- Số 958 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng

- Số 152A Hồ Học Lãm, phường An Lạc,, Bình Tân, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

1.Trưng bày hàng hóa, đảm bảo diện tích, vị trí trưng bày theo đúng qui định
2.Chăm sóc vệ sinh quầy kệ, hàng hóa luôn sạch sẽ, không có hàng cận date.
3. Theo dõi hàng tồn, đơn đặt hàng ở tất cả các siêu thị được phân công phụ trách.
4. Đề ra từng mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu doanh số ngày/ tuyến bán hàng
5. Theo dõi và thúc đẩy siêu thị đặt hàng để đạt được hiệu quả công việc tốt nhất.
6. Giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng , trưng bày sản phẩm.
7. Báo cáo bán hàng, thông tin đối thủ, thông tin thị trường lên cấp trên nhanh và chính xác.
8. Đảm bảo 100% độ phủ, trưng bày hàng hóa đối với các siêu thị được phân công phụ trách
9. Cài đặt ứng dụng chấm công vào Điện thoại cầm tay và nhập thông tin thu thập
10. Xây dựng mối quan hệ tốt và hợp tác với các siêu thị

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: 8:00 -12:00 và 13:00-17:00 (CN nghỉ)
Giới tính: Nam/Nữ từ 18 tuổi trở lên
Có xe máy cá nhân và bằng lái xe
Có kinh nghiệm về bán hàng kênh siêu thị, ngành hàng FMCG
Có ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ với các hệ thống kênh MT

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Huy Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh số (đạt 100%) : 11-16 triệu
Lương tháng 13 + Thưởng Qúy+ Thưởng KPI
Tham gia BHXH, BHYT theo luật
Trong thời gian 2 tháng thử việc, được hưởng 80% LCB + 100% Phụ cấp
Cơ hội thăng tiến (Giám sát và Quản lý)
Được huấn luyện đào tạo, khen thưởng hàng năm: cá nhân, tập thể
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Huy Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 49, phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

