Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Huy Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Kho K2 - Cảng Hà Nội - Số 958 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng - Số 152A Hồ Học Lãm, phường An Lạc,, Bình Tân, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1.Trưng bày hàng hóa, đảm bảo diện tích, vị trí trưng bày theo đúng qui định

2.Chăm sóc vệ sinh quầy kệ, hàng hóa luôn sạch sẽ, không có hàng cận date.

3. Theo dõi hàng tồn, đơn đặt hàng ở tất cả các siêu thị được phân công phụ trách.

4. Đề ra từng mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu doanh số ngày/ tuyến bán hàng

5. Theo dõi và thúc đẩy siêu thị đặt hàng để đạt được hiệu quả công việc tốt nhất.

6. Giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng , trưng bày sản phẩm.

7. Báo cáo bán hàng, thông tin đối thủ, thông tin thị trường lên cấp trên nhanh và chính xác.

8. Đảm bảo 100% độ phủ, trưng bày hàng hóa đối với các siêu thị được phân công phụ trách

9. Cài đặt ứng dụng chấm công vào Điện thoại cầm tay và nhập thông tin thu thập

10. Xây dựng mối quan hệ tốt và hợp tác với các siêu thị

Yêu Cầu Công Việc

Thời gian làm việc: 8:00 -12:00 và 13:00-17:00 (CN nghỉ)

Giới tính: Nam/Nữ từ 18 tuổi trở lên

Có xe máy cá nhân và bằng lái xe

Có kinh nghiệm về bán hàng kênh siêu thị, ngành hàng FMCG

Có ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ với các hệ thống kênh MT

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Huy Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh số (đạt 100%) : 11-16 triệu

Lương tháng 13 + Thưởng Qúy+ Thưởng KPI

Tham gia BHXH, BHYT theo luật

Trong thời gian 2 tháng thử việc, được hưởng 80% LCB + 100% Phụ cấp

Cơ hội thăng tiến (Giám sát và Quản lý)

Được huấn luyện đào tạo, khen thưởng hàng năm: cá nhân, tập thể

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Huy Linh

