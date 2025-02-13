Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sức Khoẻ Việt SKV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, Tòa Xuân Mai Tower, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nôi., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đăng bài Fb, trực page

- Nhắn tin, gọi điện tư vấn khách hàng dựa trên data tìm kiếm được hoặc được công ty cung cấp

- Báo cáo kết quả hàng ngày cho quản lý

- Xây dựng các kênh truyền thông được quản lý giao cho - Quay chụp video, livetream nếu cần thiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có phương tiện đi lại, có điện thoại smartphone

- Có trách nhiệm cao trong công việc

- Nhanh nhẹn, chịu khó ham học hỏi

- Dành nhiều time cho công việc , muốn rèn luyện phát triển bản thân

Tại Công Ty Cổ Phần Sức Khoẻ Việt SKV Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng. Sếp cực dễ tính

Thưởng các ngày lễ, tết, cuối năm....

Được tham gia BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sức Khoẻ Việt SKV

