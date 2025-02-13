Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sức Khoẻ Việt SKV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sức Khoẻ Việt SKV
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 5, Tòa Xuân Mai Tower, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nôi., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đăng bài Fb, trực page
- Nhắn tin, gọi điện tư vấn khách hàng dựa trên data tìm kiếm được hoặc được công ty cung cấp
- Báo cáo kết quả hàng ngày cho quản lý
- Xây dựng các kênh truyền thông được quản lý giao cho - Quay chụp video, livetream nếu cần thiết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có phương tiện đi lại, có điện thoại smartphone
- Có trách nhiệm cao trong công việc
- Nhanh nhẹn, chịu khó ham học hỏi
- Dành nhiều time cho công việc , muốn rèn luyện phát triển bản thân
Tại Công Ty Cổ Phần Sức Khoẻ Việt SKV Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thoải mái.
Đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng. Sếp cực dễ tính
Thưởng các ngày lễ, tết, cuối năm....
Được tham gia BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sức Khoẻ Việt SKV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
