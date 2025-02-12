Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG H88 HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: văn nghệ, du lịch, thể thao của Công ty., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

5 Nam – 5 Nữ (Nữ bán hàng tại showroom – Nam phụ trách kênh bán buôn)

• Chăm sóc duy trì mối quan hệ với nguồn khách hàng có sẵn và tìm kiếm phát triển khách hàng theo chỉ tiêu được giao, thông qua đơn vị thiết kế, giám sát thi công, đại lý Hà Nội và các tỉnh,....

• Chăm sóc các đại lý ở Hà Nội và tỉnh, hỗ trợ chăm sóc khách đại lý đối với NVKD bán buôn.

• Hỗ trợ trưng bày mẫu mã ở các cửa hàng của Đại lý. (đối với NVKD bán buôn)

• Tìm hiểu và nghiên cứu cập nhật thông tin các sản phẩm.

• Tìm hiểu, nắm bắt và cập nhật thường xuyên các hoạt động, chính sách của đối thủ trên thị trường và báo cáo công ty, chia sẻ trong đội nhóm đề xuất các giải pháp và định hướng giải quyết.

• Trực Page, chat khách trên Fanpage, zalo, viết bài trên website,... (đối với NVKD tại showroom)

• Trực và bán hàng tại showroom của H88 Ceramics (đối với NVKD tại showroom)

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25-35 tuổi

Yêu cầu:

• Giao tiếp tự tin, vui vẻ, tư duy mở

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

• Chăm chỉ, nhiệt tình, năng nổ, không ngại khó, có tinh thần trách nhiệm

• Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS/ Nội thất/ Vật liệu xây dựng.

• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG H88 HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG H88 HÀ NỘI

