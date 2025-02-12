Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: từ 10 - 30 triệu (Lương cơ bản + Lương doanh số + Thưởng) Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng trong quá trình làm việc từ các Quản lý nhiều năm kinh nghiệm của OSB và của Tập đoàn Alibaba. Được đào tạo nâng cao tại Công ty và có cơ hội được đi đào tạo ở trong và ngoài nước. Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13; các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty... Hưởng thu nhập không giới hạn thông qua cơ chế mức lương cơ bản ưu đãi, chiết khấu hấp dẫn theo doanh thu và các chính sách thưở, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

- Tư vấn liên hệ, giới thiệu với các khách hàng Doanh nghiệp Xuất khẩu sử dụng dịch vụ của Alibaba (Sàn TMĐT B2B quốc tế của Tập đoàn Alibaba) để hỗ trợ khách hàng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

- Gặp gỡ, đàm phán trực tiếp, thuyết phục Doanh nghiệp Xuất khẩu mua các gói dịch vụ

-Hỗ trợ khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng.

-Sử dụng công cụ telesales và gặp gỡ khách hàng đàm phán chốt hợp đồng

-Phối hợp với các bộ phận triển khai các hoạt động nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh.

-Hỗ trợ chăm sóc khách hàng sau bán hàng và tiếp tục tư vấn cho khách hàng để bán các dịch vụ Giá trị gia tăng (VAS) và gia hạn dịch vụ cho năm tiếp theo.

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích, đam mê công việc bán hàng và có mong muốn trở thành người bán hàng giỏi.

- Ưu tiên các ứng viên có thể giao tiếp và sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung cho công việc.

- Ưu tiên các ứng cử viên: học các chuyên ngành Kinh tế, Tiếp thị, Thương mại điện tử (TMĐT)...; có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực TMĐT, Xuất nhập khẩu, Bảo hiểm, B2B.

- Đã có kinh nghiệm bán hàng chính thức từ trên 01 năm trở lên.

- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục người khác. Khả năng thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Sử dụng các công cụ phần mềm quản lý khách hàng trực tuyến

- Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

- Tự tin, có khả năng trình bày trước đám đông, tác phong chuyên nghiệp.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB

