Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TẾ BÀO GỐC PARKWAY CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 47A Lê Văn Miến, Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm của bệnh viện đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo khách hàng hiểu rõ về quy trình và phương pháp điều trị.

• Quản lý danh sách khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, xây dựng mối quan hệ lâu dài

• Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá, sự kiện nhằm thúc đẩy doanh số.

• Đảm bảo đạt được mục tiêu bán hàng bằng cách theo dõi tiến trình của từng khách hàng từ khi tư vấn đến khi hoàn thành dịch vụ.

• Cập nhật và quản lý hồ sơ khách hàng, đảm bảo thông tin khách hàng chính xác và được lưu trữ đầy đủ trong hệ thống quản lý của bệnh viện.

• Hỗ trợ bác sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe trong quá trình tư vấn và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đảm bảo khách hàng nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc dịch vụ y tế.

- Ngoại hình, tác phong chuyên nghiệp và kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc).

- Kỹ năng giao tiếp tốt với khả năng tư vấn và giải thích rõ ràng về dịch vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TẾ BÀO GỐC PARKWAY CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + hoa hồng:

• Mức lương cơ bản 12 triệu + hoa hồng dựa trên kết quả kinh doanh.

Phúc lợi:

• Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động.

Cơ hội phát triển:

• Được đào tạo kỹ năng và kiến thức về lĩnh vực sức khỏe

• Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TẾ BÀO GỐC PARKWAY CARE

