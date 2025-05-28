Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Sáng kiến giáo dục toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, 85 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Liên hệ tư vấn chốt đơn sản phẩm phù hợp cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data có sẵn được phân bổ (100% data được cấp sẵn, tỷ lệ chốt đơn cao)

- Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty

- Khai thác và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng qua điện thoại

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm.

- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Giới tính: Không yêu cầu

Trình độ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành : Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại Công ty cổ phần Sáng kiến giáo dục toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi, chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động và Công ty.

Hỗ trợ gửi xe tại hầm tòa nhà.

Môi trường coi trọng con người và luôn ưu tiên phát triển nội bộ.

Môi trường làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, làm việc với phương châm “làm hết sức, chơi hết mình”.

Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.

Thăng tiến dựa vào năng lực và hiệu suất làm việc của bản thân, không dựa vào thời hạn gắn bó.

Teambuilding, party, sự kiện nội bộ hàng năm.

Tham gia đào tạo nội bộ và các khóa nâng cao năng lực bên ngoài thường xuyên.

