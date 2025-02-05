Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cơ hội phát triển nhanh trong nghề công nghệ., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

Tư vấn và bán phần mềm quản lý bán hàng.
Chăm sóc Khách hàng hiện tại, tìm kiếm KH mới.
Phối hợp với quản lý và bộ phận liên quan để đạt kế hoạch.
Duy trì mối quan hệ với KH, khuyến khích mở rộng doanh thu.

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Dưới 35, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Yêu thích kinh doanh, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Có kinh nghiệm Sale, thêm điểm cộng với các ứng viên có kinh nghiệm trong Tài Chính, Tôn Sắt Thép, Vật Liệu Xây Dựng, Sản Xuất...
Sử dụng laptop trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 35 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

