Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng.

- Liên hệ và tư vấn khách hàng về mô hình hợp tác CP Five Star.

- Phát triển mở rộng khách hàng, điểm bán, cửa hàng.

- Làm việc linh động thời gian, địa điểm, không gò bó, không đến văn phòng.

- Di chuyển từ nơi ở (nhà) tới địa bàn tỉnh thành phụ trách.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên: NAM dưới 35 tuổi.

- Tốt nghiệp CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC tất cả các chuyên ngành

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm sale thị trường hoặc mở điểm bán.

- Giao tiếp tốt, năng động, ham học hỏi.

- Làm việc lâu dài, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Chấp nhận di chuyển theo lịch phân công của công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:(Trả đủ 100% ngay tháng đầu tiên nhận việc).

+ Đại học: 9.000.000 VNĐ/ tháng.

+ Cao đẳng: 8.000.000 VNĐ/ tháng.

- Thưởng doanh số (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

- Phụ cấp đi lại: 1.500.000 vnđ/ tháng.

- Phụ cấp tiền ăn: 730.000 vnđ/ tháng.

- Tiền điện thoại và tiền công tác phí trả theo quy định của công ty.

- Đào tạo bài bản 2 tháng đầu.

- Thưởng theo hiệu quả công việc.

- Đóng các khoản BẢO HIỂM ngay sau khi nhận việc.

- Có cơ hội thăng cấp bậc chức vụ lên Phó phòng, Trưởng phòng.

- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000 trđ/năm.

- Khám bệnh định kỳ theo quy định 1 năm 1 lần

- Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

- Có 12 ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm.

- Lương tháng 13 theo quy định của công ty.

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Các quyền lợi và chế độ khác theo Bộ luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

