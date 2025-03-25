Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng.
- Liên hệ và tư vấn khách hàng về mô hình hợp tác CP Five Star.
- Phát triển mở rộng khách hàng, điểm bán, cửa hàng.
- Làm việc linh động thời gian, địa điểm, không gò bó, không đến văn phòng.
- Di chuyển từ nơi ở (nhà) tới địa bàn tỉnh thành phụ trách.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên: NAM dưới 35 tuổi.
- Tốt nghiệp CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC tất cả các chuyên ngành
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm sale thị trường hoặc mở điểm bán.
- Giao tiếp tốt, năng động, ham học hỏi.
- Làm việc lâu dài, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
- Chấp nhận di chuyển theo lịch phân công của công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:(Trả đủ 100% ngay tháng đầu tiên nhận việc).
+ Đại học: 9.000.000 VNĐ/ tháng.
+ Cao đẳng: 8.000.000 VNĐ/ tháng.
- Thưởng doanh số (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
- Phụ cấp đi lại: 1.500.000 vnđ/ tháng.
- Phụ cấp tiền ăn: 730.000 vnđ/ tháng.
- Tiền điện thoại và tiền công tác phí trả theo quy định của công ty.
- Đào tạo bài bản 2 tháng đầu.
- Thưởng theo hiệu quả công việc.
- Đóng các khoản BẢO HIỂM ngay sau khi nhận việc.
- Có cơ hội thăng cấp bậc chức vụ lên Phó phòng, Trưởng phòng.
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000 trđ/năm.
- Khám bệnh định kỳ theo quy định 1 năm 1 lần
- Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.
- Có 12 ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm.
- Lương tháng 13 theo quy định của công ty.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Các quyền lợi và chế độ khác theo Bộ luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2, Đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

