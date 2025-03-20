Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 31 Nguyễn Thiệp, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Bán hàng, giới thiệu sản phẩm của Công ty Nhựa Việt Nhật.

- Thu ngân và thanh toán hàng hóa.

- Báo cáo doanh thu cửa hàng.

- Thống kê, báo cáo, đôn đốc và thu hồi công nợ khách hàng.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Thời giờ làm việc: 8h - 17h30 các ngày trong tuần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Nhanh nhẹn, thật thà, sức khỏe tốt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thu ngân hoặc bán hàng.

- Kỹ năng máy tính cơ bản.

Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15 triệu tùy năng lực.

- Phụ cấp: ăn trưa + gửi xe.

- Được đóng BHXH và nhiều chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin