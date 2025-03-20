Tuyển Nhân viên kinh doanh Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 103 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Hoàn thành các Chỉ tiêu (Doanh số, Hàng tồn kho, Ngân hàng, Bảo hiểm,...) được giao

- Phát triển các kênh Marketing hiệu quả cho TVBH và Công ty

- Tổ chức họp TVBH hàng ngày: Phân giao công việc, rà soát GD tồn, điều phối CV, quản trị các rủi ro phát sinh, quản lý nhân sự

- Kiểm soát chất lượng, quy trình đã ban hành dành cho TVBH: Trực Sr, Đồng phục, Giao xe, Tác phong, ý thức làm việc, ý thức trách nhiệm,...

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán xe, kinh nghiệm làm trưởng nhóm, trưởng phòng về ngành nghề bán xe ô tô

- Đã Có Kinh Nghiệm Bán Hàng Ở Các Thương Hiệu Xe Ô Tô Hàn Quốc (KIA/HUYNDAI), Có Kinh Nghiệm Ở Cấp Quản Lý 1 Năm Trở Lên (YÊU CẦU BẮT BUỘC)

- Ưu tiên có đội nhóm đi cùng

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mỗi quan hệ tốt

Tại Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

- Hưởng lương cơ bản, lương trách nhiệm, thưởng đầu xe, thưởng chỉ tiêu, thưởng doanh số.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến

- Được đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và tại Mazda Việt Nam.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo quy định- Hỗ trợ cơm trưa, hỗ trợ gửi xe. Đóng BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda

