Tuyển Nhân viên kinh doanh Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 103 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Hoàn thành các Chỉ tiêu (Doanh số, Hàng tồn kho, Ngân hàng, Bảo hiểm,...) được giao
- Phát triển các kênh Marketing hiệu quả cho TVBH và Công ty
- Tổ chức họp TVBH hàng ngày: Phân giao công việc, rà soát GD tồn, điều phối CV, quản trị các rủi ro phát sinh, quản lý nhân sự
- Kiểm soát chất lượng, quy trình đã ban hành dành cho TVBH: Trực Sr, Đồng phục, Giao xe, Tác phong, ý thức làm việc, ý thức trách nhiệm,...

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán xe, kinh nghiệm làm trưởng nhóm, trưởng phòng về ngành nghề bán xe ô tô
- Đã Có Kinh Nghiệm Bán Hàng Ở Các Thương Hiệu Xe Ô Tô Hàn Quốc (KIA/HUYNDAI), Có Kinh Nghiệm Ở Cấp Quản Lý 1 Năm Trở Lên (YÊU CẦU BẮT BUỘC)
- Ưu tiên có đội nhóm đi cùng
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mỗi quan hệ tốt

Tại Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
- Hưởng lương cơ bản, lương trách nhiệm, thưởng đầu xe, thưởng chỉ tiêu, thưởng doanh số.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến
- Được đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và tại Mazda Việt Nam.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo quy định- Hỗ trợ cơm trưa, hỗ trợ gửi xe. Đóng BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda

Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 103 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

