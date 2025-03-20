Tuyển Nhân viên kinh doanh Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 103 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
- Hoàn thành các Chỉ tiêu (Doanh số, Hàng tồn kho, Ngân hàng, Bảo hiểm,...) được giao
- Phát triển các kênh Marketing hiệu quả cho TVBH và Công ty
- Tổ chức họp TVBH hàng ngày: Phân giao công việc, rà soát GD tồn, điều phối CV, quản trị các rủi ro phát sinh, quản lý nhân sự
- Kiểm soát chất lượng, quy trình đã ban hành dành cho TVBH: Trực Sr, Đồng phục, Giao xe, Tác phong, ý thức làm việc, ý thức trách nhiệm,...
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm bán xe, kinh nghiệm làm trưởng nhóm, trưởng phòng về ngành nghề bán xe ô tô
- Đã Có Kinh Nghiệm Bán Hàng Ở Các Thương Hiệu Xe Ô Tô Hàn Quốc (KIA/HUYNDAI), Có Kinh Nghiệm Ở Cấp Quản Lý 1 Năm Trở Lên (YÊU CẦU BẮT BUỘC)
- Ưu tiên có đội nhóm đi cùng
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mỗi quan hệ tốt
- Đã Có Kinh Nghiệm Bán Hàng Ở Các Thương Hiệu Xe Ô Tô Hàn Quốc (KIA/HUYNDAI), Có Kinh Nghiệm Ở Cấp Quản Lý 1 Năm Trở Lên (YÊU CẦU BẮT BUỘC)
- Ưu tiên có đội nhóm đi cùng
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mỗi quan hệ tốt
Tại Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
- Hưởng lương cơ bản, lương trách nhiệm, thưởng đầu xe, thưởng chỉ tiêu, thưởng doanh số.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến
- Được đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và tại Mazda Việt Nam.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo quy định- Hỗ trợ cơm trưa, hỗ trợ gửi xe. Đóng BHXH đầy đủ.
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
- Hưởng lương cơ bản, lương trách nhiệm, thưởng đầu xe, thưởng chỉ tiêu, thưởng doanh số.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến
- Được đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và tại Mazda Việt Nam.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo quy định- Hỗ trợ cơm trưa, hỗ trợ gửi xe. Đóng BHXH đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazda Láng Hạ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Viva Mazda
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI