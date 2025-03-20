Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DOZA ILLUMINATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 64 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng (nhà thầu, chủ đầu tư, kiến trúc sư).

- Tư vấn giải pháp chiếu sáng và sản phẩm phù hợp với yêu cầu của dự án.

- Theo dõi và quản lý các dự án từ khâu tiếp cận, tư vấn, báo giá đến khi ký hợp đồng.

- Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để triển khai và bàn giao sản phẩm đúng tiến độ.

- Đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được thực hiện chính xác và đầy đủ.

- Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh và tiến độ dự án cho quản lý.

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ và kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Kiến trúc, Nội thất hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực kinh doanh dự án, đặc biệt là đèn chiếu sáng hoặc xây dựng.

- Kỹ năng và phẩm chất

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

- Năng động, tự tin, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực.

- Am hiểu về thị trường chiếu sáng, nội thất hoặc xây dựng là một lợi thế.

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu dự án.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Có mối quan hệ tốt trong ngành xây dựng và kiến trúc là điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DOZA ILLUMINATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 10tr → 20 triệu (tùy theo năng lực) + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số+ thưởng KPI

- Không nợ lương

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding

- Chế độ tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DOZA ILLUMINATION

