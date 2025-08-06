Tuyển Trade Marketing Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô V10 - A11 The Terra An Hưng, 102 Nguyễn Thanh Bình, La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Xây dựng ý tưởng, lên kế hoạch chi tiết cho các sự kiện offline từ khâu lên ý tưởng, thiết kế chương trình, đến việc lựa chọn địa điểm, nhà cung cấp dịch vụ… của phòng khám và công ty.

Lập kế hoạch ngân sách, theo dõi và kiểm soát chi phí trong suốt quá trình tổ chức sự kiện.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan (marketing, thiết kế, kỹ thuật,...) để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công và đạt KPI theo kế hoạch.

Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả của sự kiện, rút ra bài học kinh nghiệm và báo cáo kết quả lên cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Sự kiện hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện.

Kỹ năng:

Khả năng lên kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Các phẩm chất khác:

Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi.

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp ăn trưa 35k/ngày

Nghỉ 1.5 ngày/tuần và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước, 12 ngày nghỉ phép/năm

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, ổn định

Tham gia BHXH theo quy định

Được khám sức khỏe tổng quát hàng năm tại BV ĐH Y Hà Nội

Thưởng quý, năm, thưởng xếp loại nhân viên hàng năm, tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác……

Được sử dụng dịch vụ của phòng khám, mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi nhân viên

Tham gia nhiều hoạt động của công ty: teambuilding, tất niên, du xuân, du lịch nước ngoài đặc biệt 5 năm/lần, kỷ niệm các ngày lễ, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

