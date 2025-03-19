Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CỘNG ĐỒNG BẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong ngành hàng Mẹ & Bé.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu và tư vấn sản phẩm của Công ty.

Theo dõi và quản lý hiệu quả công việc kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.

Cập nhật thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Đóng góp ý tưởng và tham gia vào các dự án phát triển kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kinh doanh hay Nhân viên bán hàng và Telesales... ít nhất 5 năm

5 năm

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kiến thức cơ bản về ngành hàng Mẹ và Bé là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG ĐỒNG BẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG ĐỒNG BẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin