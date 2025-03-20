Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
- Hà Nội:
- 771 Quang Trung
- Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 25 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mảng quạt công nghiệp, hệ thống hút lọc bụi, hệ thống xử lý khí thải, ống gió,…
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh
Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của GTECO cho khách hàng.
Bán hàng
Thương thảo, soạn thảo, ký kết hợp đồng với khách hàng
Phối hợp bộ phận sản xuất theo dõi tiến độ giao hàng
Thu hồi công nợ
Thực hiện hỗ trợ đồng nghiệp và một số công việc theo chỉ đạo của cấp trên
Thực hiện các hoạt động kinh doanh để đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng.
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính Nam biết lái xe ô tô
Tuổi từ 25 trở lên
Kỹ năng giao tiếp và khả năng thuyết phục tốt.
Sáng tạo, tự chủ và có tinh thần cầu tiến.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực quạt công nghiệp, hệ thống xử lý môi trường, ống gió.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình từ 25 triệu trở lên, không giới hạn theo doanh số
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, du lịch hàng năm, và nhiều chính sách khác.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cơ hội thăng tiến trong công ty.
Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và dịch vụ, kỹ năng.
Công ty cung cấp các danh sách, data khách hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
