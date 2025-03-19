Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thiên Hiền, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng

Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của khách hàng

Đạt được mục tiêu doanh số đã đề ra

Báo cáo kết quả công việc và các vấn đề phát sinh cho quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt

Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình

Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao

Có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng 6 -9 triệu+ hoa hồng. Thu Nhập 10-20 triệu

Thưởng tháng 13, lễ tết

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin