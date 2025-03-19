Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thiên Hiền, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng
Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của khách hàng
Đạt được mục tiêu doanh số đã đề ra
Báo cáo kết quả công việc và các vấn đề phát sinh cho quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt
Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình
Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao
Có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng 6 -9 triệu+ hoa hồng. Thu Nhập 10-20 triệu
Thưởng tháng 13, lễ tết
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hiro

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thiên Hiền- Mễ Trì- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

