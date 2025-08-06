Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô số 5,6,7 Khu biệt thự liền kề, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Kiểm tra tính chính xác, tính hợp lý các nghiệp vụ phát sinh, số dư cuối kỳ của sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.

2. Theo dõi, quản lý công nợ phải thu phải trả.

3. Lập bảng tính lương, quản lý hồ sơ của CBNV (khoảng 5 nhân sự)

4. Phối hợp Kế toán nội bộ để kiểm soát trạng thái giao hàng của tất cả các đơn hàng trên Shopee, Tiktok.

5. Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN theo đúng quy định của pháp luật.

6. Làm việc với Cơ quan thuế, cơ quan BH, Ngân hàng và các ban ngành có liên quan.

7. Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: T2-T6 và nửa buổi sáng T7

1. Nam/ Nữ tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán, tài chính hoặc tương đương, có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

2. Nắm vững các quy định về thuế.

3. Cẩn thận, trung thực, sử dụng thành thạo tin học VP, PM MISA.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tổng hàng tháng (Gross): 13.000.000 đồng – 15.000.000 đồng (thương lượng).

Thưởng hiệu quả kinh doanh chung và Thưởng lương tháng thứ 13 hàng năm.

Đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ và nâng cao năng lực quản lý. Ứng viên nắm bắt và xử lý công việc tốt sẽ được đào tạo lên Kế toán trưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin