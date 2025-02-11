Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đại Dũng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đại Dũng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đại Dũng
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đại Dũng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đại Dũng

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 97/2/11 Kinh dương Vương,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Đảm bảo tốt chức năng nhiệm vụ công việc của nhân viên Phòng kinh doanh.
Thực hiện kế hoạch kinh doanh/marketing đã được đề ra. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng kinh doanh.
Lưu trữ hồ sơ liên quan đến hoạt động của phòng.
Nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng và khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng, thiết lập mối quan hệ với khách hàng.
Kết hợp với Trưởng Phòng lập chiến lược kinh doanh (Sản phẩm, giá cả, kế hoạch, xúc tiến và hậu mãi). Phát triển mạng lưới khách hàng và lên kế hoạch quảng bá sản phẩm và hình ảnh công ty.
Lập báo cáo công việc tuần, tháng.
Lên báo giá, các điều khoản hợp đồng và lập hồ sơ dự thầu.
Tham gia xem xét hợp đồng theo quy định.
Lập hợp đồng theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng, Ban Tổng giám đốc
Kết hợp với bộ phận bán hàng để theo dõi tác động thu hồi công nợ.
Phối hợp với các phòng ban để triển khai kế hoạch công việc, lập báo giá.
Thực hiện các việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng KD.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Khả năng quản lý các dữ liệu và tài liệu liên quan đến bán hàng
- Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng: Microsoft Office, Google Docs, Excel
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể trao đổi và giải quyết
-Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu tài liệu, trao đổi thông tin khách hàng qua mail. zalo…

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đại Dũng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 02 tháng.
- Thu nhập: 13.000.000 - 16.000.000đ (có thể xem xét tăng tùy thuộc vào năng lực làm việc)
- Hưởng các chế độ BHXH, BH sức khoẻ 24/7, khám sức khoẻ định kỳ,...
- Tạo điều kiện phát huy tối đa giá trị bản thân
- Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đại Dũng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đại Dũng

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đại Dũng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-13-16-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job287521
