Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N04B1, Dịch Vong Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng, thanh quyết toán và báo cáo theo quy định của công ty

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho hàng hóa theo quy trình của công ty, chi phí vận hành, chi nhánh

- Kiểm soát doanh thu, chi phí phát sinh, TSCĐ, CCDC trong công ty

- Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi, hạch toán.

- Cập nhật và áp dụng các quy định, chính sách mới về tài chính, kế toán, thuế vào công việc hàng ngày

- Hỗ trợ công việc liên quan đến quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế và các tổ chức tài chính liên quan

- In sổ sách, chứng từ lưu trữ và bảo quản theo quy định

- Tham gia các công tác kiểm tra, kiểm kê tại công ty

- Thực hiện một số công việc của hành chính nhân sự: lưu trữ hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, BHXH.....

- Các công việc được giao bởi cấp trên

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có tối thiểu 2 - 3 năm ở ví trí tương đương

- Nắm vững về nghiệp vụ kế toán, pháp luật kế toán, thành thạo Excel, Word...

- Kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm tốt,

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn trong công việc.

- Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ trong công việc.

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi, có chí tiến thủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản: 13-16 triệu/tháng hoặc thoả thuận.

- Thu nhập thêm theo mức độ hoàn thành KPI

- Hỗ trợ trang thiết bị làm việc

- Chế độ phúc lợi khác: Nghỉ mát, lễ tết,... theo quy định công ty.

- BHXH: Theo luật lao động hiện hành.

- Chế độ đãi ngộ và thu nhập hấp dẫn

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin