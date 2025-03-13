Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 21 đường số 37, Khu đô thị Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng tiềm năng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Nắm bắt nhu cầu khách hàng, chủ động đề xuất các giải pháp và dịch vụ phù hợp nhất.

Đàm phán, thương lượng và quản lý việc thực hiện hợp đồng với khách hàng.

Tổng hợp, phân tích, đánh giá định kỳ về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Làm proposal để trình bày dự án với khách hàng giai đoạn pitching.

Giám sát toàn bộ dự án bằng cách lập kế hoạch, giám sát việc triển khai và thực hiện các công việc. Phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban để đảm bảo thực hiện thành công dự án.

Quản lý việc triển khai dự án, theo dõi các khoản thanh toán hợp đồng, các khoản phải thu và hoạt động chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức chuyên môn về Digital Marketing: Facebook (Ads), Google (SEO/SEM), Ecommerce, PR,...

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên với vị trí tương tự ở công ty Digital Agency.

Có khả năng tạo dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng và các phòng ban trong nội bộ.

Có tư duy logic tốt.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục với khách hàng.

Có khả năng phân tích rủi ro và giải quyết vấn đề nhanh.

Kỹ năng lên chiến lược và kiểm soát kế hoạch tốt.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Có khả năng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều thử thách.

Lương cố định (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng dự án.

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định dành cho người lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM

