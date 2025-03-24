Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ suất ăn công nghiệp, quán ăn, trường học...
Khai thác phát triển doanh số kênh bán hàng
Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới kênh Horeca nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng
Xác nhận đơn hàng, theo dõi và thu hồi công nợ, chứng từ của khách hàng

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm mảng thực phẩm, hàng tiêu dùng: sữa, bơ, thịt, lẩu,...
Ưu tiên từng làm sale tại nhà hàng, khách sạn
Có khả năng thương lượng, thuyết phục; Thích giao tiếp, gặp khách hàng, yêu thích công việc bán hàng.
Yêu cầu nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo và phát triển
Được tham gia các hoạt động, sự kiện trong và ngoài công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 376 Phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

