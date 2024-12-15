Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN JAPAN SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 đường 45, Phường 6, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Triển khai công tác quảng cáo, tiếp cận, chăm sóc và bán hàng một cách hiệu quả nhất theo kế hoạch được giao.

- Chịu trách nhiệm duy trì tốt mối quan hệ với Khách hàng hiện tại và khách hàng mới.

- Nắm rõ các thông tin bán hàng của Khách hàng để có thể hỗ trợ KH một cách tốt nhất

+ Nhận xét, đánh giá của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

+ Các nhu cầu mới của khác hàng.

- Phối hợp tốt với các bộ phận để đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng một cách tốt nhất.

- Bảo mật các thông tin cá nhân của Khách hàng và các thông tin của công ty theo quy định.

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến của khác hàng một cách vui vẻ, thể hiện sự lắng nghe, thấu hiểu.

- Tuân thủ các quy định của Pháp luật và của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích kinh doanh, năng động, khỏe mạnh, trung thực.

- Có nhu cầu gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp: Ăn mặc lịch sự, nghiêm túc, hiểu biết về sản phẩm, vui vẻ, nhiệt tình, khiêm tốn, sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng tại mọi thời điểm.

- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt: Trao đổi rõ ràng, tự tin, biết cách lắng nghe và trả lời một cách phù hợp.

- Năng động và sáng tạo, sẵn sàng đưa ra các ý kiến, quan điểm mới để giải quyết vấn đề, tìm ra các giải pháp hợp lý cho các vấn đề kinh doanh.

- Nắm bắt kiến thức về sản phẩm/ dịch vụ của công ty.

- Năng lực quản lý thời gian và kế hoạch để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JAPAN SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng

- Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định.

- Được hưởng các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, thưởng cuối năm, sinh nhật, cưới hỏi...).

- Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JAPAN SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.