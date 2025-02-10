Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Mk làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

- Gọi điện cho khách hàng theo list điện thoại có sẵn của Công ty.

- Xin khách cho mình cơ hội được hợp tác. Xin những mặt hàng khách cần mình báo giá

- Làm báo giá và gửi khách. Với những mặt hàng mình có sẵn check giá trên hệ thống giá của công ty. Với những mặt hàng chưa có sẵn trong kho hoặc nhà cung cấp sẵn có, nhân viên kinh doanh phải check hàng trên các trang mạng để lấy giá sau đó tính giá và gửi cho khách.

- Tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau nhằm xây dựng lên một hệ thống thông tin khách hàng tiềm năng và chất lượng.

- Sử dụng những Email Marketing để gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng giúp họ tham khảo cũng như giải đáp những thắc mắc của khách hàng khi có email phản hồi.

- Thực hiện những thủ tục như: hồ sơ, ký hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm hay dịch vụ.

- Làm các báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh.

-Tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận, báo cáo.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ ban quản lý.

- Cùng với trưởng phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch kinh doanh chung cho toàn công ty theo tháng, quý, năm

- Thường xuyên báo cáo trưởng phòng kinh doanh về các công việc triển khai và kết quả thực hiện

- Tham gia xây dựng chính sách, quy chế phù hợp và hiệu quả trong công tác kinh doanh của công ty.

- Quảng bá hình ảnh công ty qua các nền tảng facebook, tiktok,…hoặc tờ rơi, quảng cáo,…

- Triển khai tiếp cận và bán hàng đối với khách hàng mới (nguồn khách hàng mới theo chính sách khách hàng mới của công ty).

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng như điện thoại, zalo,… hỏi thăm về tình hình giao nhận hàng hóa, chất lượng SP, DV, ghi nhận và giải quyết những thắc mắc, khiếu lại của khách hàng, tặng quà, gửi thiếp nhân dịp sinh nhật cũng như sự kiện quan trọng của khách hàng, và các việc khác liên quan đến CSKH (đề xuất, xây dựng chính sách cụ thể)

- Tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng (nếu có)

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình thị trường và đề xuất kế hoạch phát triển